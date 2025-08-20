Warunki: kobiety powyżej 60. roku życia, mężczyźni powyżej 65. roku życia.
Art. 32.
Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
@SzuruSzur Konstytucji można dużo zarzucić, ale nikogo to nie zwalnia z jej przestrzegania. Szczególnie w przypadku tych artykułów, które nie pozostawia raczej pola na interpretację.
Poza tym strach pomyśleć jaką konstytucję uchwaliło by nam PIS albo PO.
Dosłownie każdy rząd wraz z SLD dostał teraz niedotlenienia ze śmiechu xDDD
Jak ukazuje praktyka - prawo jak obietnice wyborcze, jest dla tych - którzy w nie wierzą.
@Z_d--y_strzelec:
To się doczekałeś. Kobiety mają lepszy dostęp (łatwiejszą refundację) leków na osteoporozę. Nie kojarzę ani jednej sytuacji gdy mężczyźni mają lepszy dostęp do refundowanych leków niż kobiety (w Polsce) pomimo tego, że ze względów genetycznych mężczyzni mają słabszy układ odpornościowy i częstsze wady genetyczne/rozwojowe (wystarczy porównać śmiertelność noworodków/płodów
@ipkis123: Napisałem powyżej - do leków na osteoporozę mężczyźni mają gorszy dostęp niż kobiety ( ͡° ͜ʖ ͡°
@breskali: sluzba wojskowa (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■) #pdk
Właściwie... nie sam bon jest dyskryminujący. Oparto go na nierównym podziale wieku emerytalnego. Sam bon jest przeznaczony tylko dla emerytów.