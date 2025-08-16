Wyobrażacie sobie mieć 200 ataków epilepsji na dobę? Ta ilość rośnie od 12 lat.
Tak teraz właśnie ma Julia. Robię co mogę. Rodzice Julki nie są zbyt obeznani w internetach, więc staram się im pomagać. Jedno wiem. Są pracowici i potrafią się odwdzięczyć i podziękować. Bardzo proszę o pomoc w ich imieniu.kidi1
@mateuszwajcheprzeloz2: daj mi namiar na tego dilera co sprzedaje za 20 xD chyba ci się wieki pomyliły
Nie lepiej podpiąć ją do jakiego akumulatora skoro praktycznie co chwila przez ciało przechodzi wyładowanie elektryczne? z opisu wychodzi że to żywa ładowarka..
@Lomar15: nerwy wykorzystują zjawiska elektryczne do przekazywania informacji, ale napięcie w nich jest mikroskopijne a sposob ich przechwycenia niemozliwy, czlowiek nie ma minusa i plusa na koncach czlowieka a nie jestes w stanie podpinac sie do wszystkich nerwow czy komorek
Poza tym w Polsce można zdiagnozować tak samo jak w niemczech, o ile czasem nie lepiej.
Proponuje znaleźć dobrego neurologa od epilepsji. Nie można liczyć na szpitale bo tam są tylko lekarze od procedur.
https://www.epilepsy.com/treatment/dietary-therapies/ketogenic-diet