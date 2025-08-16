Nie wiem czy wiesz ale m-------a jak jedyna pomaga na padaczkę lekooporną. W aptece to koszt 17-20 zł za gram. Jeśli chcesz marihuane lepszej jakości i mocy to kupisz ją od dilera jeszcze taniej. Praktycznie wszystkie kraje w około polski mają zliberalizowane przepisy co doprowadziło do sytuacji że kilogram silver haze kosztuje 13 tys zł ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º ) w hurcie przy 1 kg. Tej dziewczynce starczyłoby to Pokaż całość