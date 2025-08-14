Ceny mieszkań w Krakowie spadły o 7,5% rdr (uwzgl. inflację)
Ceny mieszkań z rynku wtórnego w Krakowie spadły o 4,4% rok do roku, wynika z danych Morizon i Gratka. Uwzględniając inflację, czyli w ujęciu realnym, jest to spadek o 7,5% rok do roku.przemyslaw-tabor
Komentarze (16)
Ktoś kto oszczędzał i miał gotówkę nadal może kupić tyle samo metrów.
No ale dobra. Pytanie do dziennikarzy dlaczego pisaliście jak ceny rosły o 20% rocznie to nie uwzględnialiście w artykulach inflacji, a jak spadają, to uwzględniacie? Poza tym wybraliście Kraków (- 4,4), bo jest jedynym z miast w którym ceny spadły, nie liczę reszty w dół czy w górę, bo 1 procent to błąd statystyczny jest.