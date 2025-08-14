Nawet mi się nie chciało pisać, myślę że ten gniot z fxmag nie wejdzie na główną,

No ale dobra. Pytanie do dziennikarzy dlaczego pisaliście jak ceny rosły o 20% rocznie to nie uwzględnialiście w artykulach inflacji, a jak spadają, to uwzględniacie? Poza tym wybraliście Kraków (- 4,4), bo jest jedynym z miast w którym ceny spadły, nie liczę reszty w dół czy w górę, bo 1 procent to błąd statystyczny jest.