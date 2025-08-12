Czy wiesz, że

BGK podpisał umowę z konsorcjum PGE i Ørsted na realizację morskiej farmy wiatrowej Baltica 2, która otrzymała dofinansowanie z KPO w wysokości ok. 6 mld zł i już wydał z tego 750 mln zł na budowę dwóch farm wiatrowych o łącznej mocy 1440 MW.



Czy wiesz, że

PGE i Ørsted nie kupiły wiatraków od rządu. Wspólnie realizują projekty budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku, a turbiny wiatrowe dla tych projektów zamawiają od Siemens Gamesa Renewable Energy?



Czy wiesz, że

Siemens Gamesa odnotował stratę za cały rok obrotowy 2023 przed pozycjami nadzwyczajnymi w wysokości 4,3 mld euro , czyli większą niż strata w wysokości 617 mln euro w 2022 r., a marża zysku w 2023 r. wyniosła -47,8% i



Czy wiesz, że

Ta Spółka nadal przynosi straty Simensowi?

https://www.wnp.pl/energia/producent-urzadzen-energetycznych-zamienil-strate-w-zysk-znaczaco-zwiekszyl-przychody,972076.html



Czy zadajesz sobie teraz sprawę z tego, że inwestujemy w nierentowną niemiecką spółkę nasze pieniądze z KPO, które będziemy sami spłacać, to kredyt.



Czy zdajesz sobie sprawę, jak bezmyślna jest to inwestycja?

Skoro nikt nie kupuje turbin wiatrowych to oznacza, że się nie sprawdziły.



Czy wiesz, że

nasza sieć przesyłowa nie wytrzyma takiej nadprodukcji energii, gdyż nie mamy magazynów energii do składowania jej nadmiaru.



Czy wiesz, że

prócz tego, iż nie mamy magazynów energii, to rząd chce wprowadzić prawo czyniąc je bardziej niedostępnymi?

https://www.wnp.pl/energia/energetyka/ministerstwo-uderzylo-w-magazyny-energii-to-cios-dla-branzy,841357.html



Czy zrozumiałeś jaki to jest wał? Nie tylko na cenię prądu, ale i wydawaniu na dziadostwo pieniędzy z KPO, żeby podtrzymać nieopłacalny przemysł w innych krajach, zamiast stawiać nowe innowacyjne fabryki u nas w kraju.



Dość POPISU i dzielenia narodu, tylko po to by bogatym, żyło się lepiej za nasze pieniądze!





