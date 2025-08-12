Czy wiesz, że
BGK podpisał umowę z konsorcjum PGE i Ørsted na realizację morskiej farmy wiatrowej Baltica 2, która otrzymała dofinansowanie z KPO w wysokości ok. 6 mld zł i już wydał z tego 750 mln zł na budowę dwóch farm wiatrowych o łącznej mocy 1440 MW.
Czy wiesz, że
PGE i Ørsted nie kupiły wiatraków od rządu. Wspólnie realizują projekty budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku, a turbiny wiatrowe dla tych projektów zamawiają od Siemens Gamesa Renewable Energy?
Czy wiesz, że
Siemens Gamesa odnotował stratę za cały rok obrotowy 2023 przed pozycjami nadzwyczajnymi w wysokości 4,3 mld euro , czyli większą niż strata w wysokości 617 mln euro w 2022 r., a marża zysku w 2023 r. wyniosła -47,8% i
Czy wiesz, że
Ta Spółka nadal przynosi straty Simensowi?
https://www.wnp.pl/energia/producent-urzadzen-energetycznych-zamienil-strate-w-zysk-znaczaco-zwiekszyl-przychody,972076.html
Czy zadajesz sobie teraz sprawę z tego, że inwestujemy w nierentowną niemiecką spółkę nasze pieniądze z KPO, które będziemy sami spłacać, to kredyt.
Czy zdajesz sobie sprawę, jak bezmyślna jest to inwestycja?
Skoro nikt nie kupuje turbin wiatrowych to oznacza, że się nie sprawdziły.
Czy wiesz, że
nasza sieć przesyłowa nie wytrzyma takiej nadprodukcji energii, gdyż nie mamy magazynów energii do składowania jej nadmiaru.
Czy wiesz, że
prócz tego, iż nie mamy magazynów energii, to rząd chce wprowadzić prawo czyniąc je bardziej niedostępnymi?
https://www.wnp.pl/energia/energetyka/ministerstwo-uderzylo-w-magazyny-energii-to-cios-dla-branzy,841357.html
Czy zrozumiałeś jaki to jest wał? Nie tylko na cenię prądu, ale i wydawaniu na dziadostwo pieniędzy z KPO, żeby podtrzymać nieopłacalny przemysł w innych krajach, zamiast stawiać nowe innowacyjne fabryki u nas w kraju.
Dość POPISU i dzielenia narodu, tylko po to by bogatym, żyło się lepiej za nasze pieniądze!
KPO ciąg dalszy xD
Nasze wspaniałe wiatraki morskie kupione od Siemens Gamesa, która jest na minusie od 2022 roku. xD Zastanówmy się, czy warto za nasze pieniądze z kredytu KPO - robić takie zakupy, prowadzące tylko do tego, by utrzymywać nierentowne firmy zagranicy;) 6 miliardów - wydaliśmy na to xDWladcaPiachu
Komentarze (36)
tu przestałem czytać. znasz jakiś rząd, który zajmuje się sprzedażą wiatraków?
@WladcaPiachu: bo to trochę propaganda jak temat sieci przesyłowych.
Polska potrzebuje zielonej energii bo UE ubiją tą czarną. A nawet bez kosztów CO2 Bełchatów powoli się kończy i coś go musi zastąpić.
Ustawa poszla zza granicy a ty prolu plac ;)
@WladcaPiachu A nierentowne kopalnie to warto utrzymywać? Płacić potem niewiadomo ile za górnicze przywileje emerytalne? Albo za szkody górnicze? Czy może lepiej od rosji wungiel kupować?
Siemens, w przeciwieństwie do węglokopów, przynajmniej mi rzeki nie zatruwa. A i zlecenia dla nich koledzy z branży robili.
Przy okazji:
@WladcaPiachu: Myślę, że dwa czy trzy razy więcej. I tak do 2060 roku. Dlaczego?
Bo dostawcami nie mogą być firmy, które mogą upaść. Dodatkowo nie mogą być firmy niemieckie. Więc trzeba będzie dłużej szukać, upewnić się, że nie upadnie i odrzucić ofertę jeśli niemiecka.
Są jeszcze jakieś narodowości, które odrzucamy? Co z Francuzami?
@WladcaPiachu: Czyli nie opłaca się kupować wiatraków do produkcji prądu, bo za granicą się nie sprawdziły, bo generowały za dużo prądu? Ma to sens.
@WladcaPiachu: ja mam takie doświadczenia z Siemensem, że robił rewelacyjne produkty ale droższe i finalnie zaczął się wyprzedawać. Co nie zmienia, że jak mogę to kupuję Siemensa bo zjadał konkurencję aż miło.
Widać że @WladcaPiachu: nie masz pojęcia o czym piszesz, nawet nie potrafisz przeczytać
Nasz rząd sprzedaje bądź produkuje turbiny prądotwórcze?
To dosyć świeża turbina i już 60 sztuk pracuje u wybrzeży Szkocji (Moray West Wind Farm), ponad 170 takich turbin będzie generowało prąd w USA i ok. 100 w UK.