Szpital nie dostał środków z KPO na onkologię.
Centrum Onkologii w Bydgoszczy zabrakło zaledwie jednego punktu, by dostać środki z KPO. Dyrektor szpitala punktuje absurdy i brak jasnych zasad, które resort zdrowia powinien jak najszybciej wyjaśnić.rychu111
Tak jest chyba na całym świecie. Np. we Włoszech od lat 60 przy budowie autostrad i bloków mieszkalnych mafie i ich firmy budowlane zachachmęciły nieprawdopodobne ilości pieniędzy. A w rezultacie powstawały bloki stawiane byle jak i byle gdzie oraz autostrady pozakręcane tak, żeby przechodziły przez wszystkie możliwe place budowy, z ograniczeniami do 40 km/h. Niejeden boss zyskał wtedy tytuł "króla betonu" - Kazimierz Wielki się chowa.
Podobieństwo zupełnie przypadkowe
Oczywiście czyste urwysynstwo. To państwo to pomyłka
A gdzie mają mieszkać, skoro 20% punktów w konkursach jest do zdobycia za samą geolokalizacje? Jak już to powinno być na odwrót - wspieramy słabo zaludnione regiony "bogate" w uboższych mieszkańców - bogatsi w dużych miastach sobie poradzą.
W ten sposób możemy wyrównywać szanse, ale po
A jak wiadomo- jak ryży król mówi, to na pewno tak będzie.
No tak, to jest bardzo dobre kryterium, trzeba wspierac potrzeby, nie magalomanie.
Dokladnie,