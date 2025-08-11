Typowa centralizacja kraju w kilku ośrodkach miejskich - obcinajmy kasę mniej zaludnionym/biedniejszym regionom, a potem powtarzajmy "przecież nie wszyscy muszą mieszkać w Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu.

A gdzie mają mieszkać, skoro 20% punktów w konkursach jest do zdobycia za samą geolokalizacje? Jak już to powinno być na odwrót - wspieramy słabo zaludnione regiony "bogate" w uboższych mieszkańców - bogatsi w dużych miastach sobie poradzą.

W ten sposób możemy wyrównywać szanse, ale po