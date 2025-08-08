Pieniądze z KPO są przepalane przez Januszeksy
Na stronie można sprawdzić, na co firmy z waszej okolicy wydają środki pochodzące z KPO, na które Polska się zadłużyła. Wśród wydatków znajdziemy m.in. nowe samochody, łodzie, kursy sztuk walki, wycieczki, spotkania biznesowe i wiele innych.borowik-zwyczajny
Przyznam jedno - nie wiedziałem, że jest aż tak źle. Dzisiaj zobaczyłem, że to wszystko jest przepalane na łodzie, wolnostojące domki na wodzie rzekomo do spotkań biznesowych, floty samochodów, czy rozszerzanie działalności poprzez zakup nowych nieruchomości przez przedsiębiorstwa.
Jedyna innowacja jaką widziałem to
@piotre-gie: dokładnie, wiadomo że liczyłem na więcej od KPO, ale skoro jedyne na co nas stać to badania nad ziemniakiem to dobre i to. Na pewno lepsze niż jachty i domy dla developeruchów i hotelarzy
@UnikalnyLogin: Tak, a bo co?
Pracowalem wtedy w szeroko pojetym budownictwie jako inzynier przy wykrywaniu infrasteuktury podziemnej: rury gazowe, wodociagi, podziemne obiekty - wszystko metoda nieinwazyjna czyli georadar i lokator elektromagnetyczny. Bardzo malo osob wtedy to w PL
Standardowy proceder.
zaloz jdg i bierz dotacje milionowe, w sumie i tak zadna firma z tego nie powstanie, podobnie te "innowacyjne" promowane na wykopie to tez tylko na dotacjach jada, dotacja sie konczy i tyle firme widzieli