Obowiązkowe Ćwiczenia wojskowe dla beneficjentów KPO, urzędników, polityków i ich rodzin oraz dla wszystkich tych którzy pobierają dofinansowania od państwa. To właśnie te osoby powinny bronić tego kraju. Żaden Mirek który od tego państwa nic nie dostał, nie powinien ginąć za czyjeś jachty etc.kempel9000
"Obowiązkowe Ćwiczenia wojskowe dla beneficjentów KPO"
Obowiązkowa służba to będzie dla was jak będzie trzeba jechać bronic krajów Bałtyckich.