Bojkot firm biorących KPO HoReCa
Nie jedz, nie śpij, nie płać u tych, co z KPO zrobili sobie jacht. Branża HoReCa miała dostać wsparcie, a zrobiła z tego pokaz luksusu: jachty, tarasy i prosecco z unijną flagą w tle. Wzięli kasę, nie podnieśli pensji, za to podnieśli ceny. Głosują na tych, co dają teraz Ty zagłosuj portfelem.andrzej_sk
Komentarze (124)
najlepsze
Żaden urzędas przeglądający lub podpisujący wnioski na Jachty nie poszedł z tym do mediów!!
Żyjemy w państwie mafijnym.
Beneficjenci tego majstersztyku są gotowi na Twoje poświęcenie
- mamy covid
- we wspólnej strefie gospodarczej UE podjęliśmy wspólnie uchwałę (tak. wspólnie państwa członkowskie) o wspólnym dodruku, wsparciu firm dotkniętych covidem. Ponieważ jesteśmy połączonymi gospodarkami, to skutki i spłacanie będą wspólne, więc takie decyzje muszą zapadać na szczeblu unijnym
- unia łatwo rozdaje, alem potem równie łatwo kontroluje i zabiera.
- nasz rząd wpada na pomysł, że same sobi dodrukuje pieniądze.
Mental, i korzenie pozostały i czasem kiełkują.
1) Zadlużamy się i płacimy za nie
2) Tworzy to nieuczciwą konkurencję i uczciwe firmy bez dotacji mają dużą szansęupaść, bo ktoś może walić dumpingowe ceny czy po prostu niższe dzięki dotacjom
3) Firmy gorzej zarządzane z dotacjami niszczą te lepiej ale bez dotacji, a potem same mogą paść kiedy dotacje się skończą
WIęc każde 100 mln dotacji powiedziałbym że traci nam z 300 mln złotych NA
@Loloman: jeszcze nie spotkałem firm, które obniżyły ceny dzięki dotacjom xD Jest dokładnie odwrotnie
Nie zastanawialo Cie nigdy dlaczego w innych krajach dyrektywy unijne nie sa tak restrykcyjne, a w Polsce sa wprowadzane w wersji hard?
Zwiększenie odporności przedsiębiorstwa na kryzysy gospodarcze, poprzez dywersyfikację działalności polegającej na wprowadzeniu usługi zakwaterowania krótkoterminowego dla turystów i osób podróżujących służbowo w apartamencie w Krakowie (województwo małopolskie -Region 3)
KATARZYNA KOZŁOWSKA CRACOWGUIDE.PL
Kraków