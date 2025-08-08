Przypomne ze to tylko cześć pieniedzy którą otrzymaliśmy. Te pieniadze powinny być rozdysponowane zaraz po kowidzie czyli prawie 4 lata temu, kiedy najbardziej tego potrzebowalismy. Polska gospodarka dobrze sobie poradziła w czasie kowidu i niepotrzebnie UE zadłużyła nas na dziesiatki lat. Teraz to bedzie zwykłe rozkradanie pieniedzy przez cwaniaków powiazanych z politykami, a zwykły obywatel dostanie jedynie wzrost inflacji, podwyżki w sklepach i nowe podatki - bo pożyvzke trzeba bedzie spłacić.