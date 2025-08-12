Czy GitHub był niezależny przed kupnem go przez Microsoft? Niezależność oznacza autonomię w podejmowaniu decyzji strategicznych, kulturowych i operacyjnych, bez zewnętrznych nacisków od inwestorów czy właścicieli. Realizuje się ją poprzez samodzielne zarządzanie zasobami, innowacjami i relacjami z użytkownikami, co pozwala na swobodny rozwój platformy.Przed przejęciem w 2018 roku GitHub, założony w 2008 jako startup, był niezależną firmą finansowaną przez inwestorów venture capital. Mógł samodzielnie kształtować politykę, skupiając się na otwartej współpracy deweloperów, Pokaż całość