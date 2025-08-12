GitHub traci niezależność. Koniec epoki
Prawdziwy cios dla społeczności programistów. Microsoft wzmacnia pozycję AI kosztem niezależności GitHub.Rezerwista
Komentarze (32)
https://gitlab.com/
Jak nie lepsza. Wiele projektów już przeszło.
Co najlepsze, oprócz wersji online, można mieć onpremise. Dzięki temu duże firmy, które nie chciały być zależne od onlinowego GitHuba mogą zainstalować go u siebie. A ty możesz używać "tego samego" prywatne.
@mk321: bo jest po prostu słaby. Działa wolno, ma nieprzyjemny UI, CI jest biedne w porównaniu do GH, wiele ficzerów czeka 10 lat w feature trackerze. Nie mówiąc o aferze sprzed paru lat, gdzie podniesli prcing dla wersji premium jakieś kurde 8 razy w porównaniu do tego co było wcześniej xd
Ogólnie polecam.
To samo czytałem 7 lat temu jak MS przejmował GitHub. Panika, niektórzy ostentacyjnie rezygnowali. Wizje zagłady i zniszczenia.
Teraz znowu zagłada i zniszczenie, bo trafia organizacyjnie pod inną dywizję.