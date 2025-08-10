Brak związków wśród młodych Polaków główną przyczyną kryzysu demograficznego
Młodzi Polacy nie wchodzą w trwałe związki albo robią to stosunkowo późno.SilesianPill
W artykule oczywiście wymienione wszystko oprócz hipergamii p0lek i eksportu p0lskich kobiet na zachód i do ciapatych. Jeśli kobiet fizycznie brakuje to ciężko wejść w związek z kimś nieistniejącym.
Dokładnie.
Pewnie typek zdaje sobie z tego sprawę, ale wie, że jakby powiedział o tym głośno, to media by go przedstawiły jako nazistę i kariera skończona.
Związków nie będzie, dzieci nie będzie. Koniec tematu.
to nawet widać po oczach ( ͡° ͜ʖ ͡°)
dlatego w drogeriach znajdzie się sztuczne dildosy dla kobiet i nawilżacze, a "masażerów" dla mężczyzn już nie, bo to niemoralne,
dlatego męski singiel jest kojarzony z gejem, nieudacznikiem, a singielka z nie zależnością, siłą, rozwojem... przykładów nierówności można długo i długo wymieniać.
Mamy pełnoskalową wojnę płci. Korporacjom i zależnym od nich rządom
Zakaz pracy dla kobiet lub wiek emerytalny w wieku 75lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn i zaczyna się dziać.
@Riannon86: Wszystko czyli co ( ͡° ͜ʖ ͡°) Uwielbiam takie klepanie ślepo amerykańskich hasełek. Tak płakać tylko baby które pojęcia nie mają o utrzymaniu domu (i budynków i terenów i pojazdów i WSZYSTKIEGO). Najbardziej mnie rozwala takie biadolenie od kobiet mieszkających w mieście w mieszkaniach xD Ponad dekade żyłem sam, jakim cudem jakoś nigdy nie zauważyłem
Lepiej siedzieć tam i narzekać zamiast działać, zarąbiste podejście. Jeżeli ktoś tak decyduje to bierze to na klatę i wykorzystuje co może by mieć dobrze zamiast narzekać.