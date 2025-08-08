Głównym problemem Duolingo są kolejne aktualizacje zamieniające tą aplikację od pół roku w coraz większe g---o.



U mnie się ona sprawdziła, bo nauczyłem się francuskiego w jakieś 1.5 roku, ale ostatni update ze s-----------m usunięciem serduszek, co za tym idzie możliwości powtarzania zadań i słówek, to jak dostanie mokrą szmatą w pysk.