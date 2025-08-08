Akcje Duolingo najpierw skoczyły o 30%, potem spadły o 12%. Winny nowy ChatGPT
W ramach prezentacji nowego modelu GPT-5 w 3 minuty stworzono aplikację do nauki języka. Inne apki wkrótce też odejdą do lamusa?
U mnie się ona sprawdziła, bo nauczyłem się francuskiego w jakieś 1.5 roku, ale ostatni update ze s-----------m usunięciem serduszek, co za tym idzie możliwości powtarzania zadań i słówek, to jak dostanie mokrą szmatą w pysk.
https://github.com/theaidran/YTReps
Zrezygnowałem z Duolingo bo się nie da tam niczego nauczyć. Aplikacja jest stworzona tak, żebyś nie nauczył tylko wracał do gry co jakiś czas. To nie apka do nauki, to gra.
główny problem z Duo jest taki, że niektórzy klepią po kilka lat ten poziom A1-A2 i to w sumie trochę udawanie, że się człowiek uczy i zabawa, bo każdy przy poważnej nauce jest w stanie w drugim roku już przerabiać B
Jak miałem jakiś złożony, firmowy problem, który nigdzie poza moją firmą nie występuje, to gubił się jak dziecko w mgle.
co? xD nie sztuką jest stworzyć g---o apkę, sztuką jest zrobić na niej ruch