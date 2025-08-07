Pędził przez Warszawę 350 km/h. Prokuratura: umorzenie śledztwa jest prawidłowe
Śledczy argumentują, że nie może być mowy o stworzeniu zagrożenia, bo na drodze, którą jechał samochód, nie było innych pojazdów, a samochód wcale nie poruszał się z prędkością, jaką wskazywał nagrany telefonem prędkościomierz. Podobno jechał jedynie, ledwie, jakieś 200 km/h. Tak, że tego...ZobaczLink
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 67
- Odpowiedz
Komentarze (67)
najlepsze
Nie ma, waśnie po to żeby można było łatwo uniewinniać znajomków. ale dalej móc niszczyć szaraczków.
Zarzut sprowadzenia ryzyka katastrofy musi być bezpośredni - czyli np. ta sytuacja jak nafurany kierowca zwalił autobus z nasypu i tam chyba cudem w sumie nikomu nie stało się nic bardzo poważnego. A nawet gdyby jeszcze większym cudem nikt nie doznał nawet zadrapania, to taka sprawa nie będzie "kolizją", a właśnie spełnia kryteria "sprowadzenia ryzyka katastrofy". Bo zagrożenie było bezpośrednie,
@materacci: zawsze się słyszy o tych głośnych no i też częściej na gorąco po zdarzeniu o zarzutach, które potem nie wiadomo jak się kończą.
Ja kojarzę tego co autobus zwalił z nasypu, robotę rozbiórkową estakady gdzie poleciała jak domino i przęsło
@materacci: w sumie to nie pamiętam czy to jest to (czy jest najnowsze) - ale na szybko znalazłem takie:
https://standardyprawa.pl/orzeczenie/377632
Sporo tam o katastrofach
Tak wygląda człowiek odpowiedzialny za ten B----L - szanowny pan Michał Mistygacz!
@Tenloginjuzistnieje2: weź tam wyłącz internet w telefonie na tym zadupiu i przyjedź czasem do czegoś większego niż twoje p-----------e, bo to ani centrum, ani w sumie miasto, tylko autostrada na obrzeżach xd
Wykopki wyjaśniane przez prokuraturę za każdym razem śmieszą tak samo ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
@Tenloginjuzistnieje2: Od kiedy obowiązuje u nas prawo precedensu?
Czyj to syn?
Poważnie.
Nie ma żadnych przesłanek, żeby ktoś nie jadąc autostradą dawał gaz do dechy aż do takiego poziomu. Robi to tylko człowiek który jest zupełnie nieodpowiedzialny lub niepoczytalny. Można to spokojnie porównać do biegania i wymachiwania nabitą giwerą na mieście pośród tłumu ludzi. I co z tego ża akurat nikogo nie zastrzelił,
Usiłowanie zabójstwa? XD za wyjazd z garażu trzeba od razu przyklepać!