Ale niestety robienie dowolnych cudów na drodze w naszym KK nie jest przestępstwem.



Zarzut sprowadzenia ryzyka katastrofy musi być bezpośredni - czyli np. ta sytuacja jak nafurany kierowca zwalił autobus z nasypu i tam chyba cudem w sumie nikomu nie stało się nic bardzo poważnego. A nawet gdyby jeszcze większym cudem nikt nie doznał nawet zadrapania, to taka sprawa nie będzie "kolizją", a właśnie spełnia kryteria "sprowadzenia ryzyka katastrofy". Bo zagrożenie było bezpośrednie, Pokaż całość