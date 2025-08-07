Poczta z większą rekompensatą. Środki pójdą z budżetu państwa
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy Prawo pocztowe. Projekt ten zakłada zwiększenie rekompensaty dla Poczty Polskiej za straty, jakie zostały poniesione w związku ze świadczeniem 2024-2025.FXMAG
- Odpowiedz
Komentarze (34)
najlepsze
Poczta zatrudnia dziesiatki tysiecy ludzi, oni mogliby robic cos co przynosi zysk wszystkim, zamiast tego wszyscy skladaja sie na nich, zeby mogli robic straty.
- kopalnie, które przynoszą straty
- TVP, którą mało kto już ogląda
- 800+, które nie wpływa na przyrost naturalny
- Poczta Polska, żeby każdy mógł poćwiczyć stanie w kolejce
Już mi brakuje ramion, by ich wszystkich utrzymać
@kkecaj: To nie jest Poczta Polska, lecz odrębny podmiot – Bank Pocztowy, który de facto żeruje na infrastrukturze i wizerunku Poczty Polskiej.
Paczki i listy zagraniczne do niemal wszystkich krajów świata wysyłane przez PP kosztują ułamek tego co oferuje np. DHL.
Bo nie ma dobrego rozwiązania tej sprawy. Mamy technologię, korzystajmy z niej. Tu AI, tu loty w kosmos, tu autonomiczne pojazdy... a w Poczcie Polskiej nadal głęboki PRL
Na początek, zamiast codziennie dostarczać listy, niech dostarczają raz na tydzień ( w sumie nic się nie