Jak informuje asp. sztab. Agnieszka Zaworska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie, funkcjonariusze są świadomi problemu, ale... nie posiadają specjalistycznego sprzętu do pomiaru poziomu hałasu (dB) tzw. sonometru.

Pokaż całość

I tyle w temacie xD. Komendy na takich zadupiach jak Jarocin są z reguły słabo wyposażone, co widać na tym przykładzie. Także jedyne co policjanci mogą zrobić, to kierować na przegląd techniczny (z czego w wielu przypadkach można wyjść obronną ręką) i mierzyć