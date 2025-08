Amerykanie mają kryzys na rynku pracy? W piątek, 1 sierpnia dotarły do nas słabe dane dotyczące zatrudnienia w USA. Poza tym odczytem pojawiła się kolejna uderzająca publikacja - liczba osób bezrobotnych przez co najmniej 27 tygodni przekroczyła 1,8 miliona! To najwyższy poziom od 8 lat. Odsetek osó