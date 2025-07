Może ktoś mi wyjaśnić co byłoby złego w nie pobieraniu podatku dochodowego od najmniej zarabiających? Tacy ludzie dostaliby kilka stówek więcej ---> coś ekstra by sobie za to kupili ---> ktoś by musiał to wytworzyć ---> ktoś by więcej zarobił i zapłacił od tego podatek, zwiększył zatrudnienie, VAT też by państwu wpadł przecież, no cała machina rozruszania tylko dlatego że na samym początku nie podbiera się tej maszynie paliwa.