"W Polsce na przestrzeni ostatnich 5 lat oddano do użytku ponad 1,1 mln mieszkań, " To ile to bylo 5 lat temu, na ktorym bylismy miejscu ??



co to za metodologia jest tam uzyta jak powoluja sie na efektywnosc energetyczna? Moze jeszcze na zielony lad ?



Wliczyli pustostany ??