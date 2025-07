Z grubsza, 160 tysięcy miesięcznie. Takich pieniędzy nie zarabiają nawet sędziowie.



Ale ludzie i tak się łapią na ckliwe gadki, ''no bo przecież ratujom rzycie''



Skoro życie jest bezcenne, to może niech jebną kontrakt za milion miesięcznie? Przecież ratujom rzycie, co?



Wielu ludzi was ostrzega, przeceniacie lekarzy, tworzycie nową kastę, którzy zaczną was kosztować tyle, że za jakiś czas leczenie będzie dobrem luksusowym.