Myślałem że te czasy już minęły. Mnie kiedyś (2008r) oszukał EFL. I to na samym początku leasingu. Wpłaciłem ok 20 tys wpłaty wstępnej odebrałem auto i czekałem na fakturę, która powinna przyjść pocztą na koniec grudnia. Ale święta, nowy rok to jakoś zleciało i w połowie stycznia dostałem wypowiedzenie umowy i żądanie zwrotu samochodu. No to oczywiście zapłaciłem ratę i na wszelki przypadek następną (żeby lepiej wyglądało) i zacząłem się ubiegać o Pokaż całość