Dobre pytanie. Jeśli to są faktyczne granice działki, to deweloper oczyścił swój teren. Można podejrzewać, że tam w tle są jakieś wcześniejsze pisma w których wzywał do usunięcia tych samochodów z terenu - pewnie ciągnie się to od początku budowy, a teraz jak jest na ukończeniu (jeśli dobrze widzę to kończą elewację) oczyścił teren biorąc ochronę i wzywając policję, bo spodziewali się oporów ze strony nagrywającego. Policji na pewno zostały przedstawione jakieś Pokaż całość