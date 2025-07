Mam JDG, do tego pracuję na etacie na produkcji (zakład w połowie państwowy, luźna atmosfera, nie ma januszerki, do tego pełno sprzętu że określenie "praca fizyczna" przestało znaczyć fizyczna bo się nie narobisz). Z moich obserwacji oraz tego, jakich ludzi mi mistrz zatrudnia do pomocy powiem tyle - młodym NIE CHCE się robić. Nie potrafią słuchać, zero własnej inicjatywy i zainteresowania pracą. Jak nie powiesz im co mają robić, to siedzą z Pokaż całość