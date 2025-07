"Próbowałem sobie przypomnieć, kiedy moja żona zapytała mnie o to, czy jestem szczęśliwy. Kompletna pustka. Jeśli o to pytała, to musiało być wiele lat temu" - Nawet 50 % Polaków w wieku od 18 do 80 lat może odczuwać samotność przewlekłą, pogłębioną i wieloletnią.