Rząd odzwierciedla naród. Nikomu nie zależy na ściganiu piratów na drogach, bo w Polsce większość kierowców na drogach to piraci. Zresztą ostatnia akcja z marszałkiem fajnie to pokazała.Tak samo jak się zobaczy na fb jakieś posty gdzie ktoś wrzuca auto zaparkowane na 2 albo 4 miejscach to mentalne chłopstwo często komentuje, że jak ktoś ma drogie auto to mu wolno, żeby mu nie porysowali.