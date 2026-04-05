Wiele lat temu jak oglądałam ten film pierwszy raz to już nie traktowałam go jako typową komedię a z niepokojem zauważałam, że w rzeczywistości niestety jest bardzo podobnie. Teraz jest jeszcze gorzej i nie zanosi się na poprawę. Wprost przeciwnie m.in. za sprawą AI jestem przekonana, że społeczeństwo będzie głupieć jeszcze szybciej.