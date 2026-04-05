Ten film miał być żartem, a dziś wygląda jak dokument. Oto Idiokracja.
Czy Idiokracja to tylko głupia komedia czy coś znacznie bardziej niepokojącego? Film Mikea Judgea z 2006 roku przez lata był traktowany jak absurdalny żart. Dziś coraz częściej wygląda jak diagnoza rzeczywistości. To nie jest historia o przyszłości. To historia o kierunku, w którym zmierza społkrokodyl_Hermann
53
Komentarze (53)
Np. Kamienowanie.
Są jednak takie, które zawsze będą tylko zwykłym głupim żartem i nigdy nie będą odnosiły się do dyskusji obecnych czasów... ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Jakbyś 20 lat temu powiedziała, że ten film to nie komedia, ale prognoza przyszłych wydarzeń, to by Cię nazwali szurem i foliarzem. ¯\(ツ)/¯
Dzisiaj podobnie nazywają "szurami" ludzi, którzy mają obawy, że np. cyfrowe dowody osobiste, przykręcanie płatności gotowką, popularyzacja płatności kartą, ksefy, CBDC, rozpoznawanie twarzy, typowanie przez AI, etc. - to przymiarka do wprowadzenia rządów bardziej na styl totalitarny. Takie rzady w których masz mało, a jak coś
@orejpolenatraktore: nie potrzeba przekonania bo badania naukowe to potwierdzają ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@paveua: często idealizuje się Camacho w ten sposób że był głupi ale chciał dobrze. Chciałem sobie przypomnieć jak to było i obejrzałem wczoraj. No więc nie bardzo. On chciał tylko kozła ofiarnego bo ludzie byli już na niego wku*wieni więc rzucił im Joe na pożarcie i po paru dniach kiedy nie było żadnych efektów bez mrugnięcia okiem urządził igrzyska na arenie.
@paveua: ale aż tam nie trzeba szukać. U nas to samo ( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
A rzeczywistość już dawno przegoniła satyrę. Prezydent Camacho potrafił zachować się rozsądnie i gdy napotkał problem - powierzył walkę z nim komuś mądrzejszemu od siebie.