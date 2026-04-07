Poznań: lotnisko zakazuje nocnych lotów, żeby pobudowani mieszkańcy mogli spać
Ludzie pobudowali sobie domy wokół poznańskiego lotniska Ławica, ale nocne loty zaczęły im przeszkadzać podczas snu, więc... Władze Poznania zakazują nocnych lotów XD Poznańskie lotnisko od 2012 roku ma najbardziej restrykcyjne przepisy hałasowe w całej w Polsce.klocus
1. Tanio kup działkę lub dom tuż obok działającego źródła hałasu/smrodu/zapylenia/pól uprawnych czy innego negatywnego czynnika
2. Od razu po kupieniu zacznij protestować przeciwko takiemu źródłu.
3. Jak ci się uda go zamknąć lub ograniczyć to cena za kupioną działkę nagle rośnie raptownie w górę.
4. Sprzedaj taki dom ze znacznym zyskiem
5. Poszukaj taniego domu obok kolejnego emitenta...
@konkarne: Ludzie celowo zarabiający na wzroście cen nieruchomości to generalnie pijawki społeczne. Do nich należą wszelkiej maści politycy i ich krewni/znajomi, którzy kupują za bezcen działki, co do których istnieją plany infrastrukturalne na przyszłość.
A nawiasem mówiąc to sam akurat byłbym za baaaaaaardzo niepopularnym rozwiązaniem który by się
@Cozwykopem: mamy takie prawo że bez problemu dostaną odszkodowanie to dlaczego mają nie narzekać? Podstawowe koszty funkcjonownia Ławicy to odszkodowania za hałas. Masz sędziów i adwokatów zajmujących się tylko tym, "darmowa kasa" państwo najwyżej dopłaci do lotniska.