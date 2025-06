Może to nie jest polska, ale za to u nas jeżdżą jeszcze gorzej.

Jak dawniej dzieci jeździły na rowerach 10-20km/h tak teraz pałętają się watahy po 10 osób i średnie 30-40km/h.

Ostatnio jednej zmierzyłem 50km/h na odcinku 800m na ścieżce rowerowej jadąc równolegle do nich samochodem.



Jedyny plus, że dokonamy postępów w transplantacjach bo będzie sporo organów do wykorzystana bo żaden z tych debili nie ma kasku...