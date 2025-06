Kiedyś odkurzacz kosztował tyle, co pół pensji. Ale był niezawodny. Dziś kupisz żelazko za 150 zł i za dwa lata możesz je wyrzucić, bo nie dość, że się rozpadło, to jeszcze nie da się go otworzyć, a części brak. Wszystko na zatrzaski jednorazowe, kleje, które się nie odklejają.