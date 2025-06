Jak ktos dostaje emeryture nizsza niz minimalna to znaczy ze nie pracowal przez minimum kobieta - 20 lat, mezczyzna 25 lat.

Co wiecej jak ktos dostaje emeryture rzedu 100 zl to oznacza ze pracował moze rok moze dwa lata w życiu - i to w czasach komuny gdzie bezrobocie nie istniało.

Niech sie cieszy bo to znsczy ze skladamy sie na jego ubezpieczenie zdrowotne. Plus dostaje 13tkę raz do roku.



