odkąd rząd tymczasowo wprowadził

tymczasowość została zniesiona za pisu w 2018 chyba. Tytuł to 7 lat odkąd pis podniósł vat na stałe.obniżki nie będzie bo i tak nic to nie da. Chyba tylko konfederaci myślą, że jak się obniży jakiś podatek to podniesiona wcześniej cena wróci.