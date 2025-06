Fajna nazwa departamentu. DOGE (Department of Government Efficiency). On chyba wyjątkowo lubi ten mem. Jak sobie czytam o tym na Wikipedii https://en.wikipedia.org/wiki/Department_of_Government_Efficiency to niezłe jaja tam są.Dlaczego w ogóle ludzie (i mówię tu o np. Trumpie, nie Musku) wybierają w wyborach ludzi skompromitowanych o których wiadomo, że popełnili szereg przestępstw czy nadużyć?