Nigdy nie zrozumię kary więzienia za alimenty... Przecież jak kogoś nie stać by płacić alimenty to znaczy, że nie pracuje lub pracuje ale mało zarabia. To najlepszym rozwiązaniem było by wysłanie go na jakieś przymusowe roboty na pół etatu. pracując 12 godzin dziennie (zakładając, że pracuje gdzieś na etacie + 4 godziny przymusowej pracy) nic złego mu się nie stanie...