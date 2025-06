Problemem nie jest to, że młodzi chcą zarabiać i mają większe wymagania względem pracodawcy - to akurat dobrze, bo to jest wszak umowa o pracę i obie strony powinny móc negocjować jej warunki. Starsi mentalnie mają często quasi-feudalne podejście do stosunków szef-pracownik i nie jest to poprawne nastawienie.



Problemem młodych jest raczej to, że duża część nie ma dyscypliny pracy nawet kiedy dostaną dość dobre warunki. Ani chęci rozwoju osobistego, ot przyjść, Pokaż całość