banki zarabiaja ponad 4 mld PLN co miesiąc (zwykly czlowiek nawet nie ogarnia jak duza jest to liczba) ale fundacje pojdą zbierac pieniądze od Areczków pod biedronkami zamiast lobbowac u tych ktorzy maja nadmiar pieniędzy



jakies dziecko potrzebuje operacji za milion zł? NFZ ma to w dupie, podobnie miliarderzy, banki, ubezpieczalnie, kosciol, niech sie lud pracujący zrzuci albo dziecko umrze, tak to zwykle wyglada