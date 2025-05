Cześć, chciałem Wam opisać moim zdaniem plugawą praktykę jaką stosuje Hyundai w umowach o gwarancji odkupu pojazdu po okresie leasingu.

Jakiś miesiąc temu zamówiłem (na szczęście bez żadnej wpłaty) Hyundaia Instera w salonie Hyundai Jaremko Wrocław.

Miało to być moje pierwsze zetknięcie z elektrykami, a że weszło też dofinansowanie do elektryków to zainteresowałem się opcją leasingu z wpłatą wstępną 30 tyś netto oraz niskimi ratami przez 2 lata (około 550zł netto) oraz wysokim wykupem - 60 tyś zł netto.

No i miała to być opcja z gwarancją, że po 2 latach salon odkupuje to auto i mam problem z głowy. Tak cały czas mi to przedstawiali sprzedawcy.

Auto przyszło do salonu i zostałem zaproszony na podpisanie umowy leasingowej. Pani z kamienną twarzą podsunęła stos papierków z ładnie przygotowanymi miejscami gdzie mam podpisać, ale na szczęście wziąłem się za dokładniejsze czytanie (wcześniej nie przesłano mi żadnego wzoru umowy).

Okazało się, że w jednym z punktów umowy (przypominam, umowy o gwarancji odkupu auta) widnieje zapis, że Dostawca jeśli nie wywiąże się z umowy to zapłaci mi raptem 5% wartości końcowego wykupu.

No według mnie to jest celowe wprowadzanie ludzi w błąd w celu osiągnięcia korzyści nazywając taką umowę "gwarancją odkupu" bo po 2 lat jak dostawca stwierdzi, że mu się nie opłaci odkupować auta to zapłaci mi 3000zł netto i ma problem z głowy a ja zostanę znienacka z obowiązkiem wykupu auta z leasingu.