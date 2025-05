Siema Mirasy!

Wpis ten tworzę ku przestrodze i opisuję w nim moją ,,cudowną” przygodę z zakupami w Media Expert :)

Na początku marca kupiłem poprzez stronę internetową ME nową zmywarkę, ponieważ stara dokonywała już swojego żywota :)

Na bogato wziąłem opcję z wniesieniem, montażem, wyniesieniem itp.

Jak to głosi reklama: Ci mili panowie z Media Expert przyjechali i… instalowali (mam AGD w zabudowie) nową zmywarkę 3,5 godziny!!! Nie dość, że źle ją podłączyli, krzywo wpasowali w zabudowę, to jeszcze uszkodzili mi syfon pod zlewem kuchennym, porysowali front zmywarki, uszkodzili blat kuchenny od spodu oraz przewiercili na wylot boczne ścianki mebli :)

Uprzedzając pytania, byłem w pracy, wpuściła ich do domu moja żona, która siedziała w domu z małym dzieckiem i nie mogła kontrolować do końca całej sytuacji.

Monterzy również przyjechali wcześniej niż zaznaczyłem w formularzu.

No i co teraz? A no reklamacja.

Pojechałem następnego dnia do media expert już do sklepu, pokazałem zdjęcia, zobaczyłem rezygnację na twarzach pracowników jakoby był to kolejny już przypadek z którym muszą się bujać :)

W sklepie powiedziano mi, że mogę liczyć na szybki kontakt ze strony ME nawet za 1-2 dni, gdyż traktują takie rzeczy super priorytetowo.

Tak w sumie powinno być, ponieważ zostałem bez możliwości korzystania zarówno ze zlewu kuchennego jak i zmywarki. Powiedziano mi również, że powinienem sobie najlepiej naprawić syfon we własnym zakresie i wziąć na to fakturę imienną, co też uczyniłem. Przyjechał fachowiec, wystawił za nowy syfon i robociznę fakturkę na 440 zł.

13 dni po wizycie w sklepie (taki super priorytet) przyjechali już inni panowie poprawić krzywo założony front i sporządzić protokół szkód. Wpadli na chwilę, poprawiali to ponad godzinę :)

Kilka dni później dostałem e-mail od ulubionej na wykopie (uwaga werble) firmy UNIQA :) jako ubezpieczyciel ME wjechali mocarnie na białym koniu i zarządali ode mnie pierdyliarda oświadczeń, wycen, dowodów zakupu potwierdzających własność - masakra. Domyślacie się, że na bank każdy trzyma przeterminowany, wyblakły paragon na syfon kuchenny zakupiony 8 lat wcześniej.

Jako człowiek cierpliwy wypełniłem to wszystko, załatwiłem wycenę naprawy uszkodzeń mebli dokonaną przez firmę, która mi tę zabudowę robiła- 1310 zł, oczywiście załączyłem fv naprawy syfonu, łącznie 13 plików!

Zanim to jeszcze wysłałem dostałem od firmy UNIQA odpowiedź, że na podstawie reklamacji złożonej w sklepie wyceniają naprawę syfonu na 39,24 zł :)

Ponadto monterzy stwierdzili, że to nie oni dokonali tych uszkodzeń i to wszystko wynika z mojej codziennej eksploatacji, zwłaszcza te przewiercone na wylot dziury w bocznych ściankach mebli :)

Jak już dostali ode mnie komplet zdjęć i dokumentów, stwierdzili, że naprawa syfonu jest i tak poniżej kwoty 1000 zł i oni poniżej tej kwoty nie wypłacają jak to określili z tytułu franszyzy. Monterzy byli jako podwykonawca ME i domniemam, że tutaj o to chodzi.

No a uszkodzenie mebli, to wiadomo moja wina, więc się bujaj typie :)

Wróciłem do sklepu zapytać się co z tym można zrobić i jak się domyślacie NIC…

Grzecznie wspomniałem w sklepie, że ten wpis się znajdzie na wykopie i przeczyta to sporo osób :) zostaliście ME uprzedzeni.

Dokonywałem, pewnie jak większość z Was, wielu zakupów w Media Expert. Byłem kompletnie bezproblemowym klientem. W ciągu kilkunastu lat zostawiłem u nich naprawdę kupę pieniędzy. Kiedy natomiast pojawił się realny problem wynikający z ich winy, zostałem BEZCZELNIE WYSTAWIONY. Choćbym miał teraz zapłacić więcej, to będę omijał was Media Expert szerokim łukiem, oczywiście Uniqe, ach Uniqa…. również :)

No więc 1750 w plecy, za usługę montażu oczywiście pieniędzy też nie oddali.

Drogie Mireczki, uczcie się na cudzych błędach i jeżeli będziecie korzystać z takich usług, to róbcie zdjęcia przed montażem, bezczelnie wszystko nagrywajcie, a najlepiej ogarniajcie własnego fachowca. Zaoszczędzicie w ten sposób dużo czasu i nerwów.

Zdjęcia uszkodzeń oczywiście załączam.

Wszelkie inne dokumenty oczywiście mogę udostępnić do wglądu.