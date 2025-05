"Każdy może zostać flipperem, wystarczy chcieć. Kup dwa mieszkania i żyj jak król" - takie hasła kusiły w ostatnich latach do działań na rynku nieruchomości: kupowania mieszkań do remontu, przywracania im świetności i sprzedawania drożej. Ten, kto robił to na kredyt, dzisiaj ma poważne kłopoty.