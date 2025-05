Bykobójcy maja dużo PV ale nikt nie przygotował jej (bo to tańsze) by mogła pracować w trybie off...

Tak samo zreszta u nas. Dziś posiadanie własnego PV bez jakiegoś (dwudniowego) magazynu energii

i elektryka pozwalającego na V2G to po prostu marnowanie kasy. Czekam jeszcze na pojawienie sie

małych może 2osobowych elektryków z zasięgiem 150-200 km (by móc ich używać u nas nawet zimą)

na codzienne dojazdy do pracy - te 50-70 km Pokaż całość