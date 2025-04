Jedna z niewielu dobrych artystów w tym gównie zwanymi polskimi kabaretami. Ja cenię sobie kabaret literacki, jakieś gry słów czyli coś co właśnie uprawiają oni albo kabaret moralnego niepokoju, chłop przebrany za babe albo co drugie słowo k---a mnie żenuje. I to że skecz powinien być krótki do 10 minut, te niektóre występy kabaretów to k---a 35 minut, z nudy można umrzeć.