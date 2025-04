Setki naruszeń przepisów przy zatrudnianiu cudzoziemców na Śląsku.

Kolejna kontrola miała miejsce także w Rudzie Śląskiej. Pracodawca – obywatel Ukrainy – usłyszał zarzut nielegalnego powierzenia pracy aż 44 cudzoziemcom. Mężczyzna przyznał się do winy i zgodził się na karę grzywny w wysokości 13.500 zł. Sprawa trafi do Sądu Rejonowego w Mikołowie.



W Gliwicach funkcjonariusze ujawnili przypadek zatrudnienia obywatela Uzbekistanu i Ukrainy w lokalu gastronomicznym bez odpowiednich zezwoleń. Pracodawca również przyznał się do winy i Pokaż całość