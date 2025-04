Po co on w ogóle omijał auta, skoro później zwlekał z ruszaniem na zielonym?

Coraz częściej obserwuję takich motocyklistów, którzy dla zasady omijają jedno lub dwa auta stojące na światłach, a później trzeba na takiego dzbana trąbić, bo zwleka z ruszaniem po zapaleniu się zielonego światła. Jak ma problem z czasem reakcji i umiejętnością sprawnego ruszania, to nie musi się na siłę pchać przed wszystkich, by potem spowalniać nawet zwykłe osobówki.