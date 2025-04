Twórcy tego rozwiązania podkreślają, że to jest ML, a nie AI.

To algorytm o wąskiej specyfikacji i realizowania jednego zadania, czyli matematycznej klasyfikacji kodu źródłowego, czy może być skażony, w przeciwieństwie do AI, które jest bardziej złożonym rozwiązaniem.



Co świetnie pokazuje, że uczenie maszynowe może lepiej się sprawdzać niż "ogólna inteligencja", ponieważ może się okazać, że AI czegoś nie wykryje lub po prostu będzie za drogie, żeby zrealizować to zadanie.