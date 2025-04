pamiętam jak jednego psa sprowokowałem idac ulica do szkoły, miałem może z 10 lat. Idę spokojnie do szkoły godzina 6:50 jesien, polmrok. Nagle słyszę za plecami jakiś hałas sekundę później poczułem ugryzienie w nogę. Wiem że to moja wina, zapewne szedłem zbyt szybko albo zbyt wolno, może pies nie spodziewa się człowieka o tej porze na ulicy i zaatakował. A może psy są poj.ebane bo to tylko głupie zwierzęta