Witajcie. Mam pytanie. Dawno temu czytałem opowiadanie które pisane było z perspektywy pierwszej osoby i był to właśnie obcy z filmu. Został on obudzony po katastrofie swojego statku i atakowany przez ludzi. Co najlepsze to dopiero po kilku dniach po lekturze dotarło do mnie że to film COŚ ale opowiedziany od tej drugiej strony. Ktoś coś ?

Pozdrawiam