Zdjęcia produktów też widać, że AI. Na stronie nie ma podtrony o butach, o których mówi post XD No, ale link był w poście. Nagle po przejściu do kasy okazuje się, że lokalny butik wysyła na cały świat XD

Jak zwykle, granie na emocjach + informacja o turbo okazyjnych cenach i niestety pewnie znajdą się ludzie, którzy się nabiorą.

Wiem, że wykopki #programista15k się nie dadzą oszukać i w ogóle najlepiej, żebym usunął konto zamiast dodawać ten wpis, ale może akurat ktoś wykorzysta ten wpis, żeby uczulić swoich rodziców.



Ja sam mam przypadek, że sąsiad kupił SUPER TURBO EKSTRA NOŻYCE ELEKTRYCZNE DO ŻYWOPŁOTÓW. Pyta się mnie, czy mu pomogę ze zwrotem. No spoko, dopytuję się, gdzie on to kupił, w jakim sklepie. Po opakowaniu widzę, że to typowy chińczyk z przeklejaną etykietą transportową w kraju pośredniczącym, po adresie magazynu tym bardziej byłem pewny, że jakiś Chinol. No to na to odpowiedział, że "na facebooku". Dopytuję się, czy na marketplace. On, że nie, NIEMIECKI producent mu się wyświetlił na Fejsbuku i przez fejsbuka zamówił. Szukał postu - znalazł. Patrzę, oczywiście jakiś chiński sklep, który pan Wang napisał na kolanie XD Mówię mu, że no Panie, napiszemy do nich, bo niby zwroty przyjmują, ale zobaczymy co odpiszą na maila, bo ogólnie u Chińczyka to nie ma czegoś takiego jak zwrot 14 dni bez podania przyczyny XD Potem było jeszcze śmieszniej XD



Sąsiad: "a tam ten punkt kurierski co jest, to oni nie będą wiedzieć, gdzie odesłać?"

ja :"sąsiad, ale to jest magazyn pośredniczący, oni nie przyjmą zwrotu"

Sąsiad: "to może kurierka będzie wiedziała, ta co przyniosła paczkę?"

ja: "sąsiad, to tak nie działa"

minęły dwa tygodnie, spotykam go:

ja: "sąsiad, i jak, Chińczyki odpisali?"

sąsiad: "nie, ale w----i*ny jestem. byłem tę paczkę odesłać, dziewczyna z punktu powiedziała, że wie gdzie i jak, zapłaciłem za wysyłkę, a ta paczka do mnie wróciła! nie odebrali! i miałem jeszcze pokryć przesyłkę zwrotną do mnie, powiedziałem, ze nie przyjmuję tego!"



Także tak XD Pewnie, gdyby nie sąsiad to bym nie uwierzył, że ludzie się na to nabierają XD

Do FB ostatnio dużo takich reklam zgłosiłem, głównie to były reklamy typu nowy ajfon za 200 zł albo inne Xiaomi, ale za każdym razem odrzucali moje zgłoszenie, więc po ich stronie nic nie jest robione. Moderacja wykopu to przy moderacji Facebooka wzór do naśladowania XD

Więc polecam Wam mirabelki i mirasy, aby uświadamiać swoich rodziców, nietechnicznych znajomych etc., aby nie dawali wystrychnąć się na dudka. Niestety SCAMy były, są i będą, ale niestety wraz z rozwojem AI będzie coraz gorzej.