No to lepiej już sobie szukajcie 2 a najlepiej 3 etatu żeby wyrobić na wszystkich emerytów, bo teraz nie dość że będziecie robili na Polskich, to jeszcze do tego dojdzie parę milionów emerytów z ukrainy, trochę z białorusi, no i widzę duży potencjał na afrykańskich i azjatyckich emerytów w Polsce ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )