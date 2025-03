Szacunek, że ma pod tshitrem dwie kamizelki kuloodporne. Tylko po kiego grzyba obie na brzuch założył.



Czemu tablice zasłonięte, trzeba odezwać się do odpowiedniej komendy i mediów, bo mi to wygląda na usiłowanie doprowadzenia do wypadku w ruchu drogowym i podawanie się za funkcjonariusza policji.