Skandal, żeby ludzkość cofała się w rozwoju, nie po to zostało to wprowadzone, żeby teraz przez pro wojennych the billi znosić, bo kaska na krwi się musi zgadzać, oczywiście na krwi "podludzi" za jakich ma nas "elyta"... RIP wielu niewinnych w tym dzieci + pourywane kończyny. Clown world 4.0