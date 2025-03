Ale o co chodzi w ogóle? Nie bardzo kumam, jak kupowałem 8 lat temu dom to był podany metraż, była podana cena i mogłem kupić albo nie kupić. O co chodzi teraz z tym pokazywaniem (lub niepokazywaniem) cen? Czy ktoś może problem przybliżyć w kilku prostych zdaniach bez trollowania i propagandy? Ciekaw jestem, jakie wynaturzenie na rynku nieruchomościowym tak was oburza?

(Nie mam nic wspólnego z biznesem budowlanym, posiadam nieruchomość i to Pokaż całość