Niech leci w gorące. Wykop to nie tylko śmieszki i obrażanie się. Niektórzy z nas spędzili tyle tu tyle lat, co mają nowi młodzi użytkownicy dopiero poznający to miejsce. Trzymam kciuki za powrót do zdrowia i mam nadzieję, że pomożemy mirkowi wielokrotnie więcej niż aktualnie zebrana kwota ( づ • ﹏ • ) づ