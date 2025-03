Nie podoba mi się tylko to udawanie, że on nagrywa to co mówi będąc pod wodą.

1:21 oraz 16:30 widać, że ma automat oddechowy w ustach a sprawia wrażenie jakby miał maskę pełnotwarzową mówiąc w taki sposób jakby miał ją założoną. Takie udawanie "autentyczności" mógłby sobie darować ;)



Przez to nie ma autentyzmu bo nie byłby w stanie gadać pod wodą mając ustnik między zębami oraz ciężko się go słucha jak mówi. Pokaż całość